Форвард «Чикаго» Бедард перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев. Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

«Сегодня днём капитан Коннор Бедард успешно перенёс операцию на правом плече. Мы ожидаем, что он полностью восстановится приблизительно за четыре месяца», — сказано в сообщении команды.

Бедард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) в ночь на 18 ноября, форвард не смог доиграть матч.

Бедарду 21 год, он был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте 2023 года. В текущем сезоне канадец набрал 18 очков, забросив семь шайб и отдав 11 голевых передач.