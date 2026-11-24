Результаты матчей НХЛ на 24 ноября 2026 года

В ночь на 24 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 ноября 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2;

«Виннипег Джетс» – «Юта Маммот» — 4:2;

«Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз» — 2:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4;

«Сиэтл Кракен» – «Анахайм Дакс» — 3:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 41 очком после 26 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 39 очков в 24 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.