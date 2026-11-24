Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по матчам с четырьмя и более очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона с «Сан-Хосе Шаркс» записал на свой счёт гол и три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свой седьмой матч, в котором набирал четыре и более очка и по данному показателю повторил рекорд клуба, который принадлежал Мариану Габорику.

В ночь на 24 ноября в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.