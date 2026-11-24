Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч Национальной футбольной лиги, в котором «Вашингтон Коммандерс» принимал «Цинциннати Бенгалс». Перед игрой ему выпала честь провести традиционный ритуал — «вонзить копьё». Болельщики, собравшиеся на стадионе, приветствовали лучшего снайпера в истории НХЛ громкими овациями, когда он воткнул копьё.

Овечкин, одетый в чёрное джерси «Коммандерс» со своей фамилией и привычным восьмым номером, также провёл небольшую разминку, перебросившись мячом с квотербеком вашингтонцев Джейденом Дэниелсом.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин набрал 7 (1+6) очков в 21 игре.