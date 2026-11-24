Сегодня, 24 ноября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» встретится с «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2026, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Адмирал» после 27 матчей набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на девятом месте в таблице Востока с 29 очками после 31 игры.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.