Капризов обошёл Могильного по голам в большинстве среди европейцев, рекорд у Овечкина

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона с «Сан-Хосе Шаркс» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Капризов забросил свою 89-ю шайбу в большинстве. По данному показателю Кирилл обошёл Александра Могильного среди европейцев в первые семь сезонов в НХЛ, занимая пятое место. Отметим, что в данном списке лидирует форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (111), на второй строчке — Илья Ковальчук (105), третий — Теэму Селянне (98).