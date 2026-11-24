«Миннесота Уайлд» после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» продлила серию без поражений в основное время до 15. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это новый рекорд клуба по продолжительности серии игр с набранными очками.

Прошлое достижение было в сезоне-2022/2023 – 14 игр при 11 победах в феврале и марте. «Уайлд» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко.

В ночь на 24 ноября в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.