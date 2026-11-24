Капризов повторил рекорд Малкина и Панарина по матчам с очками подряд среди россиян в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набрав очки во встрече регулярного сезона НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/2027 до 15 матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов повторил рекорд по продолжительности результативной серии среди россиян в лиге (в рамках регулярок). Ранее в 15 матчах подряд очки набирали форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (в сезоне-2007/2008 и сезоне-2009/2010) и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин (в сезоне-2023/2024).

В ночь на 24 ноября в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесот