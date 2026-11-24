Кирилла Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Капризов отметился голом, а также отдал три результативные передачи.

Первой звездой дня стал вратарь «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк, отразивший 35 бросков в матче с «Калгари Флэймз» (2:1).

Третьей звездой признали форварда «Виннипег Джетс» Габриэля Виларди, оформившего хет-трик во встрече с «Ютой Маммот».

В текущем сезоне Кирилл Капризов набрал 49 (19+30) очков за 26 матчей, он вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата Национальной хоккейной лиги.