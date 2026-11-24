Бывший защитник Никита Щитов ответил на вопрос про главные разочарования в первой половине сезона КХЛ.

«В принципе, вы знаете, у меня нет такого, чтобы какая-то команда разочаровала меня. Есть команды, которые у нас в чемпионате стабильно находятся в нижней части турнирной таблицы. Есть та же «Лада», «Адмиралу» тяжеловато. Но на Западе предсказуемо плоха «Лада».

«Барыс» очень хорошо начал сезон, много забивал, шёл в верхней части турнирной таблицы, а сейчас скатился. Очень интересно посмотреть, как «Барыс» закончит регулярный чемпионат, сможет ли он попасть в плей-офф или нет», — приводит слова Щитова LiveResult.