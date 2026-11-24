Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс после победного матча с «Сан-Хосе Шаркс» высоко оценил игру тройки нападения команды Кирилл Капризов — Йоэль Эрикссон Эк — Мэтт Болди.

«Я никогда не видел, чтобы три таких хоккеиста показывали такую ​​стабильную игру как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Хайнса сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь на 24 ноября в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.