Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о низкой результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 41-летний форвард не забивает на протяжении 16 матчей (худшая серия в его карьере).

«Есть иные варианты, кроме как из-за возраста? Я то же самое скажу. Конечно, Александру тяжело. Меньшее количество времени на льду, уже не первое большинство. При этом Александр остаётся лидером «Вашингтона» — команда слушает его. Он помогает ей если не голами, то морально», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин набрал 7 (1+6) очков в 21 игре.