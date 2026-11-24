24 ноября на сайте Фонбет Недели звёзд хоккея — 2027 стартовало голосование болельщиков по выбору игроков-участников предстоящего звёздного уикенда в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Болельщики могут выбрать одного вратаря, одного защитника и двоих нападающих в каждую из команд-участниц. Голосование закончится 2 декабря в 12:00 мск, после чего свой выбор сделают представители СМИ. Окончательные составы на Матч звёзд КХЛ — 2027 сформирует лига.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2027 пройдёт в Минске с 6 по 7 февраля. Старт продажи билетов на мероприятие запланирован на 7 декабря.