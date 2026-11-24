Юрист оценила, может ли ФХР получить компенсацию от ИИХФ за недопуск на МЧМ

Юрист и руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович высказалась о возможности получения компенсации для Федерации хоккея России (ФХР) от Международной федерации хоккея (ИИХФ) за недопуск сборной России на молодёжный чемпионат мира — 2027.

«ФХР может подать в суд на возмещение компенсации за неучастие в турнире, но это не будет в рамках принудительного исполнения. Размер компенсации зависит от затрат на сборы перед соревнованиями, которые не были проведены, на закупку билетов. Крайне маловероятно, что этот иск удовлетворят.

С учётом иска к ИИХФ, а основной причиной отказа является позиция канадцев, вряд ли швейцарский суд присудит какую-то компенсацию. Потому что предъявляется претензия к одному ответчику, а возможность совершения действия зависит от другого юридического лица. Получается, на ИИХФ возлагается ответственность со стороны канадского правительства. По принципу справедливости это не совсем верно.

CAS не контролирует исполнение самого решения, российской стороне можно попытаться пойти за принудительным исполнением в швейцарский суд. Не ясно, какой орган должен ИИХФ оштрафовать. Это ни Международный олимпийский комитет, ни швейцарский суд. Точнее суд может оштрафовать, но теоретически, так как это другое судопроизводство. Потому что в рамках процесса будет рассматриваться, как заставить ИИХФ выполнить это решение, а не наказание», — цитирует Анцелиович ТАСС.