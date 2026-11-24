Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 30 передач в сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона с «Сан-Хосе Шаркс» отдал свою 30-ю результативную передачу в нынешнем сезоне. Для достижения этого показателя форварду понадобилось 26 матчей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 30 передач. За 26 игр 30 ассистов отдавал Куинн Хьюз в сезоне-2025/2026.

В ночь на 24 ноября в Сан-Хосе, США, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.