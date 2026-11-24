Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с ассистентами главного тренера Альбертом Лещёвым и Дмитрием Субботиным по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Альберт Лещёв пополнил тренерский состав «Сибири» в июне 2025 года, а Дмитрий Субботин присоединился к команде перед сезоном-2026/2027.

«Решение расстаться с ассистентами главного тренера обусловлено текущими позициями нашей команды по игре в неравных составах: 20-е место в лиге по игре в большинстве и 20-е место по игре в меньшинстве. Алексей Кривченков возьмёт на себя обязанности по работе с защитниками, а тренера по работе с нападающими мы объявим в ближайшее время», — заявил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.