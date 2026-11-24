Бывший тренер сборной России Валерий Белов высказался по поводу критики в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 41-летний форвард не забивает на протяжении 16 матчей (худшая серия в его карьере).

«Пусть они заткнутся все! Я уверен, что Саша однозначно побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф. Какая разница? Никакой проблемы я не вижу в его безголевой серии. Я лично уверен, что Саша побьёт рекорд по количеству шайб и принесёт своей команде ещё много пользы», — приводит слова Белова LiveResult.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин набрал 7 (1+6) очков в 21 игре.