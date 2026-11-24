Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов-старший высказался о структуре проведения чемпионата КХЛ в случае допуска сборной России на ЧМ-2027 в Германии.

– Есть люди, которые считают, что плей-офф КХЛ можно проводить параллельно с чемпионатом мира. Что скажете?

– Категорически не согласен. Ещё раз повторю: в нашей истории всё отработано, благодаря чему хоккей стал национальным видом спорта, витриной нашей страны. Сталкивать между собой национальный и клубный хоккей – это огромная ошибка, если не преступление. Так мы просто разрушим наш вид спорта.

– Подростки из интернета напомнят вам, что розыгрыш Кубка Стэнли идёт одновременно с чемпионатом мира.

– В нашей стране – другие традиции. Многие поколения были воспитаны именно на чемпионатах мира и Олимпиадах, ни один внутренний турнир не собира