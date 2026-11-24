Хмелевски рассказал, когда вернётся в состав «Ак Барса» после травмы

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски, восстанавливающийся от травмы, рассказал, когда вернётся в состав казанского клуба. Хмелевски пропустил последние два матча команды и не полетел с ней на Дальний Восток.

«Хочется помочь команде, особенно в такой сложный момент. Мне, кстати, всегда нравилось играть на Дальнем Востоке. Надеюсь, вернусь, когда начнётся домашняя серия. У меня не такая серьёзная травма. Просто надо было немного отдохнуть», – сказал Хмелевски в эфире «Ак Барс Шоу».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (4+5) очков в 28 играх. Ближайший домашний матч «Ак Барс» проведёт 1 декабря с «Салаватом Юлаевым».