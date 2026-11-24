Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал последние результаты московского «Динамо».

— У «Динамо» что-то было, очевидно, была какая-то проблема. Не может команда играть плохо, а потом тут же играть хорошо. Значит, какая-то работа была проведена. Констатируем факт, что сейчас «Динамо» на подъёме.

— Тамбиев вообще не соответствует такому клубу, как «Динамо»?

— Хорошо. А какие критерии соответствуют «Динамо»? Когда подписывали его, почему не знали об этих критериях? Есть тренеры на рынке и команды ищут какие-то оптимальные варианты. Поэтому заранее никто не может сказать, что всё будет гладко. Если бы было у «Динамо» больше побед, то и разговоров про отставку не было бы. Сейчас сложилось вот так. Мы задним числом говорим, что «Динамо» без Тамбиева на подъёме», — приводит слова Конькова LiveResult.