Пресс-служба «Адмирала» иронично отреагировала на хет-трик в их ворота форварда «Ак Барса»

Пресс-служба «Адмирала» иронично отреагировала на хет-трик в их ворота форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка.

«Папа и сын. Мы долго думали, какую подпись сделать. Решили эту задачу отдать вам», — сказано в сообщении дальневосточной команды. Напомним, в «Адмирале» должность начальника команды занимает отец Никиты Дыняка Сергей Дыняк.

Фото: «Адмирал»

Сегодня, 24 ноября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Ак Барс» 26 ноября сыграет в Хабаровске с местным «Амуром».