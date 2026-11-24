Трёхкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о возвращении форварда Ильи Сафонова в казанский клуб.

«Если честно, для меня довольно-таки странно и подозрительно, почему он там не смог проявить себя и заиграть. Потому что знаю этого человека, знаю его способности, трудолюбие. Ну он обязан был там заиграть. Я думаю, что тут нужно какое-то время, чтобы всё равно прийти в себя, адаптироваться и начать уже брать на себя лидерские качества», – цитирует Зарипова «Вечерняя Казань».

Форвард решил вернуться в КХЛ после 12 матчей за «Эбботсфорд» – фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ. Он набрал 4 (0+4) очка.