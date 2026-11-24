Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высоко оценил влияние на успехи столичного клуба российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин был выбран на драфте 2004 года и помог клубу завоевать Кубок Стэнли в 2018 году.

«Можно сколько угодно заниматься стратегическим планированием, можно приписывать заслуги руководству клуба или мне лично, но всё решил случай — шарики для лотереи выпали в нашу пользу. И именно в тот год, когда удача улыбнулась нам, на драфте был доступен Алекс.

С самого первого дня он принял то, к чему мы стремились, и стал частью местного сообщества. Его стоит похвалить за то, что он ведёт себя как обычный человек: ходит в продуктовый магазин, заглядывает в торговые центры, покупает пиво в круглосуточном магазине 7-Eleven. Он всегда открыт для общения — просто хороший парень, если можно так выразиться. А ещё появился «эффект Овечкина» — мы вкладывали средства в детский хоккей, инфраструктуру и саму команду. Всё это сложилось воедино, и в итоге у нас получился замечательный путь», — цитирует Леонсиса пресс-служба НХЛ.