Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высоко оценил работу владельца столичного клуба Теда Леонсиса и его вклад в развитие спорта в регионе.

«Он проделал колоссальную работу в организации, поддержал хоккей в этом регионе и внёс огромный вклад в развитие спорта в Вашингтоне. Лично я, приехав сюда, сразу почувствовал себя как дома — во многом благодаря семье Теда. Мне повезло: за всю карьеру я выступал только за две команды — московское «Динамо» и «Вашингтон». Тренеры — это одно, а владелец — совсем другое. Спросите любого игрока, который пришёл к нам из других клубов, что он думает о нашей организации. Она особенная», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.