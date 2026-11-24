«Ак Барс» ищет варианты обмена нападающего Алексея Бывальцева, сообщает пресс-служба агентства Winners.

«Совместно с «Ак Барсом» ведём работу по поиску вариантов обмена Алексея Бывальцева. Рассматриваем возможные варианты продолжения карьеры нападающего в других клубах КХЛ», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Предыдущий сезон нападающий провёл в составе «Автомобилиста»: в 70 матчах на его счету 17 (3+14) набранных очков. 32-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом летом 2026 года и за 28 встреч текущего сезона набрал 7 (3+4) очков. Всего Бывальцев провёл в КХЛ 719 игр и набрал 271 (100+171) очко при показателе полезности «+21».