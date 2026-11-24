Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида есть возможность набрать 200 очков в регулярном чемпионате в этом сезоне. 29-летний канадец записал на свой счёт 58 (13+45) очков в 26 матчах чемпионата.

«Это потрясающе. Он замечательный молодой человек. Коннор – это выдающийся хоккеист, и то, что он делает, – поистине удивительно. Сегодня спортсмены – и я говорю это с огромным уважением – становятся всё лучше. Экипировка совершенствуется, сами атлеты становятся крупнее и сильнее, уровень игры растёт – и позитивные перемены. То, что Макдэвид делает сейчас, – поразительно. Его вклад в игру своей команды, в развитие хоккея в целом и в жизнь города не имеет себе равных», – цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.