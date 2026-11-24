Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Конор Гики выбыл из строя на четыре-пять месяцев после операции на плече, сообщает пресс-служба клуба.

Гики был помещён в список травмированных 17 ноября и пропустил последние три матча. В последний раз он выходил на лёд 14 ноября в игре с «Детройт Ред Уингз» (0:2), проведя на льду 8.32 и совершив два броска по воротам. В текущем сезоне на счету Гики пять очков — один гол и четыре результативные передачи в 20 встречах.

За три сезона в НХЛ — все в составе «Лайтнинг» — Гики набрал 22 (13+9) очка в 86 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счёт одну результативную передачу в шести играх плей-офф.