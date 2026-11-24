Кочетков и Тарасов входят в тройку вратарей сезона НХЛ по коэффициенту надёжности

На данный момент в тройку вратарей текущего сезона Национальной хоккейной лиги входят два российских игрока — вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков и вратарь «Детройт Ред Уингз» Даниил Тарасов.

Кочетков занимает второе место с коэффициентом надёжности 1,8. Вратарь «Каролины» провёл 15 встреч в текущем сезоне, одержал 13 побед с 91,1% отражённых бросков.

Тарасов занимает третье место с коэффициентом надёжности 1,98. Вратарь «Детройта» провёл 10 матчей в текущем сезоне, одержал три победы с 92,7% отражённых бросков. По проценту отражённых бросков Тарасов занимает второе место среди всех вратарей текущего сезона НХЛ.

Первое место по обоим показателям в текущем сезоне занимает вратарь «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк. Шведский голкипер отразил 94,1% бросков с коэффициентом надёжности 1,44 и одержал 12 побед в 13 встречах текущего сезона.