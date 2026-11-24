«Нам нужно было просто потерпеть». Защитник «Трактора» высказался о победе над «Ладой»

Защитник «Трактора» Дмитрий Бреус высказался о победе в домашней встрече с «Ладой» (5:2).

— Твои эмоции по игре? Решить исход в свою пользу удалось только в третьем периоде.

— Нам нужно было просто потерпеть. В третьем отрезке получилось активно сыграть, забить нужные голы и одержать хорошую победу.

— «Лада» чем-нибудь удивила? Или вы готовились к тому, что соперник будет стараться давать меньше пространства?

— У них сейчас хорошая серия. Мы это знали и гото