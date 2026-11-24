Результаты матчей КХЛ на 24 ноября 2026 года

Сегодня, 24 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 ноября 2026 года:

«Адмирал» – «Ак Барс» — 0:3;

«Металлург» Мг – «Динамо» Мн — 5:4;

«Трактор» – «Лада» — 5:2;

«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 5:4 ОТ;

«Динамо» М – «Автомобилист» — 4:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 29 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 45 очков в 30 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.