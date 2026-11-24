Уил: мой сын чувствует себя намного лучше, рад вернуться в «Динамо» и быть с ребятами

Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался о самочувствии своего сына, у которого были проблемы со здоровьем. Канадский форвард летал на родину и пропустил несколько встреч бело-голубых.

— Как чувствует себя ваш сын?

— Да, мой сын чувствует себя намного лучше. Это хорошие новости для всей моей семьи, так что я рад вернуться и рад снова быть вместе с ребятами. Здесь очень много хороших людей, ребята сейчас показывают прекрасные результаты, — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «-9».