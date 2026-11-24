Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался о ситуации с неучастием российской сборной в предстоящем молодёжном чемпионате мира в Канаде.

— Хотел бы посмотреть чемпионат мира [с участием россиян]?

— Да, безусловно. Но пусть спорт остаётся спортом. В мире происходит много другого, даже с нашими детьми. Думаю, это просто дети, пусть играют. Они не вовлечены ни во что-то другое вне спорта, им просто хочется играть. Спорт — отличное средство отвлечься для каждого.

— Имеете в виду ситуацию с молодёжным чемпионатом мира?

— Да-да, слышал кое-что об этом, поэтому просто хотел бы сказать: «Это спорт, пусть все играют, пусть дети играют, пусть мы играем». Как уже сказал, спорт — отличный способ уйти от всего остального в мире, думаю, это может только помочь, — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.