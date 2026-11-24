Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался об увольнении Леонида Тамбиева с поста главного тренера бело-голубых.

— Что можешь сказать о последних новостях: «Динамо» уволило Леонида Тамбиева, Олег Ореховский выигрывает с командой который раз подряд… Что думаете об этом?

— Знаете, хоккей — это бизнес. Если результатов нет, иногда происходят такие вещи. Я играл во многих командах, где происходило то же самое. Никому не нравится видеть такое, никто никогда не хочет видеть, как люди теряют работу, но в то же время это бизнес. А наша команда здесь весь год держалась вместе через взлёты и падения — и вот вы видите результат сейчас: мы держимся вместе, получаем результаты, впереди много позитивного, — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.