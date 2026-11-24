Нападающий «Динамо» Джордан Уил оценил вероятность своего возвращения в следующей встрече бело-голубых.
— Джордан, вы планируете играть уже в следующем матче?
— Надеюсь, да. Просто надену коньки, проведу несколько тренировок и буду готов помочь команде. Когда мне скажут, что я готов играть, постараюсь выходить на лёд столько, сколько смогу.
— Но ты ведь уже готов?
— Да-да, что бы ни случилось, я готов идти дальше и просто рад быть снова с ребятами. Здесь такая весёлая раздевалка, отличная группа парней, которые дают много энергии каждый день. Просто здорово снова быть здесь и всех видеть.
— Тренер сказал тебе, когда ты сможешь сыграть?
— Он просто сказал отдохнуть, подготовиться к тренировкам и войти в игровую форму, а дальше — посмотрим, — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.