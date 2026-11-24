Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Олег Ореховский высказался о возвращении нападающего Джордана Уила в расположение клуба.

– Прокомментируйте долгожданное возвращение в расположение команды Джордана Уила. Насколько это позитивное известие и хватит ли недели паузы перед сложной четырёхматчевой серией, чтобы Джордан сейчас адаптировался к командному тонусу и общекомандному состоянию?

– Ну да, сегодня он первый раз встал на лёд. Это большой мастер, игрок-лидер, игрок первой бригады большинства. Он может создать момент из ничего. Мы его очень ждали. В плане того, сможет он сыграть или нет — посмотрим. Будем надеяться, что он всё-таки сможет подойти к этим четырём играм.

– В целом насколько вам выгодна эта пауза? Поясню вопрос: с одной стороны, «Динамо» сейчас объективно на отличном ходу — восемь побед в последних девяти матчах, шесть из шести под вашим руководством, но при этом всё ещё обходитесь без целого ряда лидеров, сегодня не было ещё Игумнова и Шафигуллина.

– Я думаю, что сейчас здорово то, что у нас по большому счёту вообще все игры с паузами. У нас есть возможность потренироваться, поработать и, соотве