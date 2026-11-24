Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Олег Ореховский рассказал о травме второго голкипера Максима Моторыгина.

– Максим Моторыгин сейчас отсутствует, не тренируется. На следующей неделе, может быть, я забегаю вперёд, но там вас ждут четыре матча со сложными соперниками за семь дней. Пока ваш план, что Владислав будет продолжать играть все матчи или, может быть, Вадиму Жеренко дадите шанс себя проявить?

– Решим ближе к тем играм. Вместе с тренером вратарей.

– Есть понимание, на сколько выбыл Максим? Многие болельщики за него волнуются.

– Ну, у него небольшое повреждение. Поэтому будем надеяться, что опять же к этим четырём играм он будет готов, – передаёт слова Ореховского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.