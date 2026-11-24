Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался об общении с некоторыми игроками московского «Динамо», в котором он ранее работал.

— Сейчас некоторые игроки «Динамо», в том числе Егор Римашевский, говорили, что ждут момента, чтобы подойти с вами поговорить. Насколько для вас это будет приятная встреча? И вообще, часто ли в вашей тренерской карьере игроки, с которыми вы ранее работали, после матча ждали, чтобы с вами поговорить о чём-то?

— Да, разговариваем, конечно, разговариваем. Егор 2005 года, мы вместе в юниорке работали, мой сын с ним дружит. Поэтому, конечно, ребята стоят у раздевалки нашей, с ними разговариваю. И раньше с локомотивскими ребятами, с теми, кто в «Атланте» начинал, постоянно общаемся, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.