Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о состоянии новичка команды нападающего Кайла Олсона.

— Недавно подписали Кайла Олсона. Вроде по пресс-релизу «Автомобилиста» он с вами, здесь, в поездке, но при этом вы говорите, что пока нет возможности запустить кого-то. Расскажите, по нему какая ситуация?

— Он травмирован. Как только мы его взяли, Кайл начал кататься. Вот поэтому сейчас на выездную серию повезли, чтобы был вместе с командой. Сейчас есть возможность у нас на выезде тренироваться, поэтому он набирает форму, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.