Результаты матчей ВХЛ на 24 ноября 2026 года

Сегодня, 24 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 24 ноября 2026 года:

«Сокол» – ХК «Калуга» — 4:1;

«Омские Крылья» – «Барс» — 1:2 ОТ;

ХК «Тамбов» – «Химик» — 6:3;

«Буран» – «Звезда» — 5:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 40 очками после 28 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (39 очков в 25 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.