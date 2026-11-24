Результаты матчей МХЛ на 24 ноября 2026 года

Сегодня, 24 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 ноября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – Академия СКА — 4:0;

«Амурские Тигры» – «Алмаз» — 2:1 Б;

«Омские Ястребы» – МХК «Спартак» — 3:1;

МХК «Молот» – «Спутник» — 4:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет ярославский «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает ярославский «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.