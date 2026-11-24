Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов близок к возвращению в состав команды после травмы, сообщает пресс-служба канадского клуба. Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи сообщил, что Демидов может присоединиться к команде до завершения трёхматчевой выездной серии, которая пройдёт на этой неделе.

В текущем сезоне НХЛ 20-летний россиянин провёл два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «0». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 86 игр и 66 (21+45) очков. В плей-офф он сыграл 24 встречи, забил три гола и сделал восемь ассистов.

Иван был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.