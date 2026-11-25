Результаты матчей НХЛ на 25 ноября 2026 года

В ночь на 25 ноября прошёл очередной матч регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 25 ноября 2026 года:

«Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 41 очком после 26 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 39 очков в 24 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.