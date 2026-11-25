Нападающий «Сибири» Эвандер Кейн прибыл в Новосибирск. Канадский хоккеист прибыл в аэропорт города в четыре утра и был встречен болельщиками новосибирского клуба.

«Четыре утра, я ожидал, что просто встречусь с агентом и поеду в отель, но поддержка болельщиков, которой обладает «Сибирь», просто невероятная. Рад наконец-то быть здесь. Мой первый заход в КХЛ был давно — мне было 20 лет. Слышал, что в лиге произошло много изменений к лучшему. Жду встречи с игроками и возможности выйти на лёд. Я понимал, какая погода будет в Сибири, но у меня большой опыт игры в холодных городах в НХЛ. Это не будет проблемой», — цитирует Кейна пресс-служба клуба.

Фото: ХК «Сибирь»

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 31 (13+18) очко в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.