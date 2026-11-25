Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский высказался о том, как было сложно наблюдать за игрой команды во время восстановления от травмы.

– Насколько всё-таки сложно было во время своей травмы наблюдать за тем кризисом, в котором пребывала команда, и за всеми событиями, которые происходили в клубе и вокруг него, при этом не иметь возможности выйти на лёд и помочь делом?

– Тяжело, тяжело, конечно. В какой-то момент уже перестал ходить на трибуны, потому что на самом деле очень тяжело смотреть. И мне кажется, что это даже сложнее, ты даже устаёшь от этого, потому что каждый момент думаешь: «Я бы здесь так сыграл, а вот здесь так сыграл». В какой-то момент решил, что достаточно.

– То есть нервы надо было беречь, да?

– Да-да-да. Просто уделил время подготовке, – сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.