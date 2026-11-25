Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался об уровне конкуренции в Восточной конференции КХЛ. Челябинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Вторую и восьмую строчки разделяют лишь пять очков.

– «Трактор» успешно проводит ноябрь. Команде всё-таки удалось найти свою игру?

– Игра, в принципе, и так была, реализация лучше стала. Здорово, что сейчас удаётся выигрывать и брать очки.

– И конкуренция на Востоке серьёзно обострилась…

– Такая конкуренция – это здорово для болельщиков и для КХЛ, потому что все борются за плей-офф, за верхние места. Поэтому каждый матч очень важен. Мы стараемся брать очки в каждой игре и двигаться вверх по таблице, — цитирует Григоренко «РБ Спорт».