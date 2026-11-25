Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и тренер вратарей Владимир Куликов прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Специалист работал в системе клуба с 2022 года, перейдя в команду ещё во времена её выступления под названием «Куньлунь Ред Стар». До переезда в китайскую команду специалист с 2020 по 2022 год тренировал голкиперов нижегородского «Торпедо». В период с 2013 по 2019 год он работал в штабе молодёжной сборной России, с которой завоевал две серебряные (2015, 2016) и две бронзовые (2017, 2019) медали чемпионатов мира U20.

Куликов — воспитанник ЦСКА был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс» в 1999 году и выступал в Северной Америке, а также в российских клубах, среди которых «Трактор», «Крылья Советов», «Лада», «Сибирь» и «Витязь».