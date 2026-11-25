Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о безголевой серии форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин не забивает на протяжении 16 матчей подряд в НХЛ – это его личный антирекорд. Всего в нынешнем сезоне 41-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 21 игре.

– В начале сезона вы хвалили «Вашингтон», но у него серия из пяти поражений – и место вне зоны плей-офф. Что происходит?

– В НХЛ многое зависит от календаря. У «Вашингтона» он пока неравномерный, клуб сыграл меньше всех матчей в лиге – лишь 21. У «столичных» — глубокий кадровый состав. Они обречены набирать ход. И по потенциалу способны конкурировать с лидерами — «Каролиной», «Миннесотой», «Эдмонтоном».

– Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идёт по графику четыре шайбы за чемпионат. Что происходит?

– Не надо паники, свой главный – и эпохальный – рекорд Александр уже оформил. Суммировать регулярку и плей-офф – не в традициях НХЛ, такое достижение – скажем так, полуофициальное. У Овечкина есть моменты и по традиции он прибавляет по ходу сезона, особенно после зимней паузы. Уверен, свои голы капитан «Вашингтона» еще забьет, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.