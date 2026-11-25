Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Монреаль Канадиенс» попытается подписать нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, если он выйдет на рынок свободных агентов летом. В конце октября Кучеров запросил обмен из «Тампы». Позже россиянин заявил о «недостатке уважения» со стороны руководства «Лайтнинг».

«Если посмотреть, сколько места у них будет под потолком зарплат, то возможность усилиться ещё есть. Если Кучеров действительно выйдет на рынок свободных агентов, думаю, они попытаются заполучить и его. Но это уже позже. Не думаю, что это произойдёт в этом сезоне. Думаю, это более вероятно в межсезонье. Но если посмотреть на их ситуацию с потолком зарплат, они могут позволить себе крупный контракт, и я склонен считать, что Кучеров — один из тех, кого они хотят подписать», — сказал Фридман в эфире NHL Now.