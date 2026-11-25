Международная федерация хоккея приняла решение оспорить в Федеральном верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных до международных соревнований.

«По итогам недавнего заседания Совет Международной федерации хоккея на льду принял решение обжаловать в Федеральном верховном суде Швейцарии вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), касающийся участия России в чемпионатах под эгидой ИИХФ.

Это решение обусловлено сомнениями в независимости и беспристрастности двух из трёх арбитров, входивших в состав коллегии CAS, — особенно в свете недавно появившейся информации о возможных связях этих арбитров с Россией. Учитывая значимость данного вердикта и его последствия для международного хоккея, в ИИХФ считают абсолютно необходимым продолжить разбирательство в Федеральном верховном суде Швейцарии», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ИИХФ.