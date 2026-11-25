Член Зала хоккейной славы Скотти Боумэн считает, что игроки НХЛ хотели бы увидеть сборную России на Кубке мира — 2028. 30 октября Спортивный арбитражный суд CAS обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

– Как считаете, у сборной России есть шанс принять участие в Кубке мира 2028 года? В нашей стране эта тема активно обсуждается.

– Я не настолько внимательно слежу за этим вопросом. Есть Международная федерация хоккея, есть вся эта политика. Не знаю, каким может быть итог. Не знаю, продолжат ли действовать санкции или их снимут. Трудно сказать. Но уверен, что хоккеисты НХЛ хотели бы увидеть сборную России. У россиян много хороших игроков, которые выступают за самые разные команды лиги, — цитирует Боумэна «Матч ТВ».